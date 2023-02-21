Устинова Юлия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1979
Отец: Никифоров Олег
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2011
Дочь: Устинова София Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.2017
Сын: Устинов Артём Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан