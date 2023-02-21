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Устинова Юлия Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1979

Отец: Никифоров Олег

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2011

Дочь: Устинова София Александровна

Отец ребёнка: не указан

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.07.2017

Сын: Устинов Артём Александрович

Отец ребёнка: не указан

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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