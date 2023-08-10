МАРФА МИНЕЕВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МАРФА МИНЕЕВА

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ

Рождение ребёнка
1825

Дочь: ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ

Рождение ребёнка
1829

Дочь: ФИСНА ГРИГОРЬЕВА

Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ

Рождение ребёнка
1838

Сын: УСТИН (ИУСТИН) ГРИГОРЬЕВ

Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ

Смерть
Неизвестно

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