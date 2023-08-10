МАРФА МИНЕЕВА
Место рожденияПочинок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА
Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: ФИСНА ГРИГОРЬЕВА
Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: ГРИГОРИЙ ВОНИФАТИЕФ
Смерть
Неизвестно