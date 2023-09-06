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Кудринская Вера Сергеевна
Кудринская Вера Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Кудринский Сергей Никонорович
1926 г.р.
Мать
Кудринская Евдокия Михайловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Кудринский Сергей Никонорович
Мать:
Кудринская Евдокия Михайловна
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