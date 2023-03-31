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Уткина Мария Матфеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Уткина Агния Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Уткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Уткин Василий Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Уткина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Уткина Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Уткин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Уткина София Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Уткина Мария Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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