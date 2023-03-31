Уткина Мария Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Уткина Агния Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Демьяново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1896
Сын: Уткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Уткин Василий Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Уткина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Уткина Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Уткин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Уткина София Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Уткина Мария Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно