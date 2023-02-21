Рахимов Санжар
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.2008
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Амирхан Санджарович
Мать ребёнка: Рахимова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Санджаровна
Мать ребёнка: Рахимова Ольга Викторовна
Образование
Неизвестно
школа 300 Ташкент
среднее