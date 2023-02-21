Рахимов Санжар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Санжар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.03.2008

Жена: Рахимова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Амирхан Санджарович

Мать ребёнка: Рахимова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина Санджаровна

Мать ребёнка: Рахимова Ольга Викторовна

Образование
Неизвестно
школа 300 Ташкент
среднее
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