Дерибина Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина Ирина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дерибина Марья Андреевна

Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дерибина Марина Андреевна

Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дерибина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дерибин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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