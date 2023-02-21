Дерибина Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дерибина Марья Андреевна
Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дерибина Марина Андреевна
Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дерибина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Дерибин Андрей Иванович
Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно