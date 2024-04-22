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Козлова Анна Александровна

Место рождения

Селивёрстово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Александр

Мать: не указана

Селивёрстово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1890

Муж: Козлов Андрей Григорьевич

Священник Алексей Суслов с псаломщиком Василием Архангельским. Поручители по жениху: д.Подьелки крестянин Иван Иосифович и д.Поряднино-Александр Павлович По невесте: Елисеевской волости деревни Селиве... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Козлова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1909

Дочь: Королева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Козлов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.11.1912

Дочь: Петкевич Анна Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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