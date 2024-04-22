Козлова Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Александр
Бракосочетание
28.10.1890
Священник Алексей Суслов с псаломщиком Василием Архангельским. Поручители по жениху: д.Подьелки крестянин Иван Иосифович и д.Поряднино-Александр Павлович По невесте: Елисеевской волости деревни Селиве... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Козлова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1909
Дочь: Королева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1909
Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.11.1912
Дочь: Петкевич Анна Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно