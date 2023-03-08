Елисеев Ефрем Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Ефрем Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Елисеев Спиридон Алексеевич

Мать: Елисеева Дарья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Васса Еремеева

Смерть
Неизвестно
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