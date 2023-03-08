Елисеев Ефрем Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Елисеев Спиридон Алексеевич
Мать: Елисеева Дарья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Васса Еремеева
Смерть
Неизвестно