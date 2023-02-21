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(Голубева) Софья Романовна
(Голубева) Софья Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2013
Пол
Женский
Отец
Голубев Роман
Мать
Голубева (Павлова) Оксана Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Голубев Роман
Мать:
Голубева Оксана Александровна
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