Толкачева Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Толкачева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Толкачев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкачев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толкачева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Толкачев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Толкачева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Толкачева Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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