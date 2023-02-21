Толкачева Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Толкачева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Толкачев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толкачева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Толкачева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Толкачева Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно