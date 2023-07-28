Krauline (Krauline) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Девякович) ?
Отец ребёнка: Девякович Карлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Kraulinja) Santa
Отец ребёнка: Девякович Карлис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Kraulinja) Olga
Отец ребёнка: Девякович Карлис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девякович Карлис