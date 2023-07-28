Krauline (Krauline) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krauline (Krauline) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Девякович) ?

Отец ребёнка: Девякович Карлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kraulinja) Santa

Отец ребёнка: Девякович Карлис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kraulinja) Olga

Отец ребёнка: Девякович Карлис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девякович Карлис

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