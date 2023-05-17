Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1970
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970
Отец: Sumskoj Gregory Ivanovich
Мать: Sumskaja Maria
Рождение ребёнка
07.07.1995
Дочь: Sumskaja Maria Wjatscheslawowna
Мать ребёнка: Sumskaja Lubov Ivanovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sumskaja Lubov Ivanovna