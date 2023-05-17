Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970

Отец: Sumskoj Gregory Ivanovich

Мать: Sumskaja Maria

Рождение ребёнка
07.07.1995

Дочь: Sumskaja Maria Wjatscheslawowna

Мать ребёнка: Sumskaja Lubov Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sumskaja Lubov Ivanovna

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