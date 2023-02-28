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Савенок Инна
Савенок Инна
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Место рождения
Брагин
, Брагинский район, Гомельская область
Дата рождения
27.10.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Станкевич Елена Герасимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.?
Отец: не указан
Мать:
Станкевич Елена Герасимовна
Брагин
, Брагинский район, Гомельская область
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