Савенок Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенок Инна

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Место рождения

Брагин, Брагинский район, Гомельская область

Дата рождения

27.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.?

Отец: не указан

Мать: Станкевич Елена Герасимовна

Брагин, Брагинский район, Гомельская область
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