Клюкина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 26.06.1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Носкова Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.02.1855

Сын: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Сорокина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Климушкина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
30.10.1862

Сын: Клюкин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1864

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Клюкин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Клюкин-Сергунин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1869

Сын: Сергунин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.06.1869
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