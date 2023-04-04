Клюкина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 26.06.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Носкова Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1855
Сын: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Сорокина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Климушкина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1862
Сын: Клюкин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.1864
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1867
Сын: Клюкин-Сергунин Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.06.1869
Сын: Сергунин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.06.1869