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Цыганов Игорь Борисович
Цыганов Игорь Борисович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Цыганов Борис Семенович
1927 г.р.
Мать
Цыганова Людмила Феодосиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Цыганов Борис Семенович
Мать:
Цыганова Людмила Феодосиевна
Москва
, город федерального значения Москва
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