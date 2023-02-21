Попков Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Максим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрина Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
11.04.1941

Сын: Попков Борис Максимович

Мать ребёнка: Кудрина Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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