Попков Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрина Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1941
Мать ребёнка: Кудрина Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно