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Томилов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томилов Александр

Мать: не указана

Место рождения не известно. К 1932 году проживал в селе (деревне). Лебяжье. В 40-х - 50-х переехали в с. Покровское
Рождение ребёнка
16.10.1932

Дочь: Косачева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

Лебяжье, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Каменский, Свердловская область
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