Томилов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Томилов Александр
Мать: не указана
Место рождения не известно. К 1932 году проживал в селе (деревне). Лебяжье. В 40-х - 50-х переехали в с. Покровское
Рождение ребёнка
16.10.1932
Дочь: Косачева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна
Лебяжье, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Каменский, Свердловская область