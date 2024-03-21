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Гладких Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Гладких Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гладких Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Нескоромная (Гладких) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Гладких) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Гладких) Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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