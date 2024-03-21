Гладких Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Гладких Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Нескоромная (Гладких) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Гладких) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Гладких) Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно