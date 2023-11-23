Розов Николай Петров
Место рожденияс. Богородское-Большое, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения09.01.1879
Дата смерти08.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Розова (Розина) Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник Свято-Духовской церкви города Ярославля. Протоирей
Бракосочетание
10.02.1902
Супруг(-а): Николай Петрович Розов
Смерть
08.10.1941
Похороны
Неизвестно