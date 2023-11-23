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Розов Николай Петров

Место рождения

с. Богородское-Большое, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.01.1879

Дата смерти

08.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879

Отец: Розов Петр Васильев

Мать: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Розова (Розина) Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Свято-Духовской церкви города Ярославля. Протоирей
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Розова (Розина) Александра Михайловна

Супруг(-а): Николай Петрович Розов
Смерть
08.10.1941
Похороны
Неизвестно

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