Леонова Елизавета Косьмина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова Елизавета Косьмина (Чна)

Леонова Елизавета Косьмина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

28.07.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Кузьма Прокофьев (Ич)

Мать: Анна Андреева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1870 ст.

Муж: Леонов Тимофей Андреев (Ич)

Смерть
28.07.1870 ст.
Причина смерти: водяная

Мы используем куки для улучшения работы сайта.