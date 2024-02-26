Леонова Елизавета Косьмина (Чна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти28.07.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Кузьма Прокофьев (Ич)
Мать: Анна Андреева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1870 ст.
Смерть
28.07.1870 ст.
Причина смерти: водяная