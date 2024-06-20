Агапова Евлампия Захаровна 13.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапова Евлампия Захаровна

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Михайловка

Дата рождения

13.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912

Отец: Агапов Захар Савельевич

Мать: Агапова Пелагея Васильевна

Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Михайловка
Восприемниками были крестьянин села Михайловки Михаил Васильевич Ермолаев и деревни Мошки девица Марина Саввова ( Савельева) Агапова.
Смерть
Неизвестно

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