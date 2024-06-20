Агапова Евлампия Захаровна
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд деревня Михайловка
Дата рождения13.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912
Самарская Губерния Ставропольский уезд деревня Михайловка
Восприемниками были крестьянин села Михайловки Михаил Васильевич Ермолаев и деревни Мошки девица Марина Саввова ( Савельева) Агапова.
Смерть
Неизвестно