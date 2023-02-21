Подгорская Золотарёва (Веретинская) Паулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1898
Дата смерти22.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1915
Дочь: Чеханюк Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Золотарёв Иван Михайлович
Место рождения - Влодава (Włodawa), Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1984
Рожище, Волинська область