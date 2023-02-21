Подгорская Золотарёва (Веретинская) Паулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорская Золотарёва (Веретинская) Паулина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1898

Дата смерти

22.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1915

Дочь: Чеханюк Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Золотарёв Иван Михайлович

Место рождения - Влодава (Włodawa), Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарёв Иван Михайлович

Смерть
22.03.1984
Рожище, Волинська область
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