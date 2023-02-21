Скворцова (Богданова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Борис
Смерть
2006