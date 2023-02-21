Скворцова (Богданова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Богданова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Богданов Михаил Алексеевич

Мать: Богданова Анна Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Борис

Смерть
2006
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