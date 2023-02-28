Казначеева Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Казначеев Меркурий Макарович
Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Казначеев Фотий Макарович
Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович
Смерть
1765