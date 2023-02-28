Казначеева Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Казначеев Меркурий Макарович

Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Казначеев Иван Макарович

Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Казначеев Петр Макарович

Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Казначеев Фотий Макарович

Отец ребёнка: Казначеев Макар Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1765
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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