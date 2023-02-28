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Кузьмичев Иоанн Андреевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

24.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.

Отец: Кузьмичев Андрей Иванович

Мать: Кузьмичева Анна Ефимовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
08.05.1904 ст.

Жена: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Повенчаны в Храме с. Куркино Владимирской иконы Божьей Матери
Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.

Сын: Кузьмичев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1918

Сын: Кузьмичев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Кузьмичева Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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