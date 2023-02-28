Кузнецов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения19.02.1850 ст.
Дата смерти17.03.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1850 ст.
Бракосочетание
28.01.1874 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханские мещане: отец его родной Тихон Алексеев Кузнецов и Михаил Тихонов Кузнецов; по невесте – Камызякского общества посёлка Каралата государственные крестьяне Иван Ивано... Показать все
Бракосочетание
25.05.1901 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне Чаганской волости Астраханского уезда Созонт Тихонов Кузнецов и Андрей Михайлов Кузнецов; по невесте – Нижегородской губернии Княжинского уезда Качуновской волости и ... Показать все
Смерть
17.03.1907 ст.
"умер в возрасте 56 лет от болезни желудка"