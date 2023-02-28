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Кузнецов Иван Тихонович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.02.1850 ст.

Дата смерти

17.03.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1850 ст.

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.01.1874 ст.

Жена: Кузнецова Пелагея Кузьминична

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханские мещане: отец его родной Тихон Алексеев Кузнецов и Михаил Тихонов Кузнецов; по невесте – Камызякского общества посёлка Каралата государственные крестьяне Иван Ивано... Показать все
Бракосочетание
25.05.1901 ст.

Жена: Кузнецова Анастасия Петровна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне Чаганской волости Астраханского уезда Созонт Тихонов Кузнецов и Андрей Михайлов Кузнецов; по невесте – Нижегородской губернии Княжинского уезда Качуновской волости и ... Показать все
Смерть
17.03.1907 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 56 лет от болезни желудка"
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