Беликова (Исаева) Пелагея Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти24.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
1889, Фонд: 203, Опись: 780, Дело: 709, Страница: 118, Запись: 6, Дата записи: 24.04.1889 Пелагея Отец: Московская губ., Звенигородский у., с. Андрианково, Лаврентий Кондратович, временно проживающий ... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1910
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.08.1962