Беликова (Исаева) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Исаева) Пелагея Лаврентьевна

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Место рождения

Деденево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

24.08.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деденево, Дмитровский, Московская область
1889, Фонд: 203, Опись: 780, Дело: 709, Страница: 118, Запись: 6, Дата записи: 24.04.1889 Пелагея Отец: Московская губ., Звенигородский у., с. Андрианково, Лаврентий Кондратович, временно проживающий ... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1910

Сын: Беликов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.08.1962
Москва, город федерального значения Москва
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