Соловьёва Маргарита Викторовна 28.07.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьёва Маргарита Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1973

Дата смерти

26.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Лаптев Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1990

Сын: Соловьёв Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.05.2023

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