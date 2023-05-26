Соловьёва Маргарита Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1973
Дата смерти26.05.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Лаптев Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1990
Сын: Соловьёв Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.05.2023