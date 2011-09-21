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(Казанцева) Мария
(Казанцева) Мария
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Место рождения
Воткинск
Дата рождения
21.09.2011
Пол
Женский
Отец
Казанцев ?
Мать
(Дерюшева) Марина
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2011
Отец:
Казанцев ?
Мать:
Марина
Воткинск
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