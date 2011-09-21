(Казанцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцева) Мария

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Место рождения

Воткинск

Дата рождения

21.09.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2011

Отец: Казанцев ?

Мать: Марина

Воткинск
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