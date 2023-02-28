- Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: - Афанасий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: - Федор Иванов
Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)
Рождение ребёнка
Около 1614
Сын: - Семен Иванов
Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: - Михаил Иванов
Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Маланья (Меланья)
Смерть
Неизвестно