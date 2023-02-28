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- Иван Афанасьев

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Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1550 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1610 г.р.
Около 1614 г.р.
Около 1620 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: - Афанасий -

Мать: не указана

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: - Федор Иванов

Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1614

Сын: - Семен Иванов

Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: - Михаил Иванов

Мать ребёнка: - Маланья (Меланья)

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Маланья (Меланья)

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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