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Дьяченко Борис Леонович
Дьяченко Борис Леонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Дьяченко Леон Павлович
1906 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Дьяченко Леон Павлович
Мать: не указана
Смерть
1944
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