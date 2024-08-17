Казунина (Паутова) Евдокия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Паутова) Евдокия Титовна

Место рождения

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Паутов Тит Сильверстович

Мать: не указана

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1871

Муж: Казунин Никита Иванович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Максим Григорьевич и Матвей Захарович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Герасим Титович Паутов и Михаил Степанович Холодилов, крестьяне д. Борисово
Рождение ребёнка
04.07.1872

Сын: Казунин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Матвей Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
20.03.1881

Сын: Казунин Николай Никитич

Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Филипп Егорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Улита Никитична

Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Параскева Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно

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