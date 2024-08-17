Казунина (Паутова) Евдокия Титовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Паутов Тит Сильверстович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1871
По жениху: Максим Григорьевич и Матвей Захарович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Герасим Титович Паутов и Михаил Степанович Холодилов, крестьяне д. Борисово
Рождение ребёнка
04.07.1872
Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович
Воспреемник Матвей Иванович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
20.03.1881
Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович
Воспреемник Филипп Егорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Улита Никитична
Отец ребёнка: Казунин Никита Иванович
Воспреемник Параскева Петровна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Смерть
Неизвестно