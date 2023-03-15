Науменко (Бурляев) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Бурляев) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бурляев Григорий

Мать: не указана

Смерть
1997
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