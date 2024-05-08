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Багаль Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаль Роман Миронович

Мать: Багаль (Багаль) Степанида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаль Алексей (Леонид) Васильевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Багаль Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Багаль Алексей (Леонид) Васильевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1959

Сын: Багаль Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Багаль Алексей (Леонид) Васильевич

Калилы, Ивановский район, Брестская область

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