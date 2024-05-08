Багаль Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Багаль Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Багаль Алексей (Леонид) Васильевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Багаль Алексей (Леонид) Васильевич
Калилы, Ивановский район, Брестская область