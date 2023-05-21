Молотилин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотилин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молотилина (Трофимова) Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Молотилина Мария Степановна

Мать ребёнка: Молотилина (Трофимова) Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Молотилин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Молотилина (Трофимова) Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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