Молотилин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Молотилина Мария Степановна
Мать ребёнка: Молотилина (Трофимова) Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Молотилин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Молотилина (Трофимова) Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно