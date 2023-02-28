Есипова (Аляева) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1887 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Дочь: Сытина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1921
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похоронена на кладбище деревни Путятино