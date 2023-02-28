Есипова (Аляева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Аляева) Евгения Александровна

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
09.09.1887 ст.

Муж: Есипов Сергей Сергеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Сын: Есипов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Сын: Есипов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Дочь: Сытина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1921
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похоронена на кладбище деревни Путятино
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