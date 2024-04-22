Настасья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Иван Арсеньев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
09.05.1857 ст.
Муж: Павел Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
28.09.1870 ст.
Сын: Михаил Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
22.11.1871 ст.
Дочь: Екатерина Павлова (Вна)
Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
01.12.1874 ст.
Дочь: Варвара Павлова (Вна)
Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно