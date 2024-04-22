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Настасья Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Иван Арсеньев (Ич)

Мать: Параскева Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
09.05.1857 ст.

Муж: Павел Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
28.09.1870 ст.

Сын: Михаил Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
22.11.1871 ст.

Дочь: Екатерина Павлова (Вна)

Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1874 ст.

Дочь: Варвара Павлова (Вна)

Отец ребёнка: Павел Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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