(Мглинец) Неонилла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1922
Дата смерти28.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1947
Рождение ребёнка
13.12.1956
Рождение ребёнка
18.01.1959
Смерть
28.05.1993
Россия, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону