(Мглинец) Неонилла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мглинец) Неонилла Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

28.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Иванович

Смерть
28.05.1993
Россия, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону
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