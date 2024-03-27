Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Аглиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газима Гиззатулловна
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибкамал Гиззатулловна
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова ?
Смерть
Неизвестно