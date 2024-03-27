Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Аглиулла

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газима Гиззатулловна

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабибкамал Гиззатулловна

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова ?

Смерть
Неизвестно
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