Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1892

Отец: Хуттунен Адам Иосифович

Мать: Хуттунен (Маттинен) Мария Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Лемпинен Моисей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: (Лемпинен) Хельми Моисеевна

Отец ребёнка: Лемпинен Моисей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1921

Дочь: (Лемпинен) Хильма Моисеевна

Отец ребёнка: Лемпинен Моисей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1923

Сын: Лемпинен Армас Моисеевич

Отец ребёнка: Лемпинен Моисей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1924

Сын: Лемпинен Эйно Моисеевич

Отец ребёнка: Лемпинен Моисей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: (Лемпинен) Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Лемпинен Моисей Яковлевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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