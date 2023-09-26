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Макарова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Макаров Ефим Иннокентьевич

Отец ребёнка: Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1914

Муж: Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович

Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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