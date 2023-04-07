Любовь (Кирсановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Хрисанф Алексеевич
Мать: Мария Емельяновна
Бракосочетание
?.01.1790
Муж: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1795
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1797
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1799
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
24.03.1801
Сын: Артемий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Новогородская губ., Белозерский уезд
5 апреля 1801 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1815
Сын: Абрам Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно