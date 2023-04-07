Любовь (Кирсановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбовь (Кирсановна)

Любовь (Кирсановна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Хрисанф Алексеевич

Мать: Мария Емельяновна

Бракосочетание
?.01.1790

Муж: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
17.11.1795

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1797

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1799

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
24.03.1801

Сын: Артемий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Новогородская губ., Белозерский уезд
5 апреля 1801 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1815

Сын: Абрам Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close