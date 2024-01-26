Бухашкеев Виктор Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухашкеева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухашкеева Марина Викторовна
Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухашкеева Жанна Викторовна
Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухашкеев Родион Викторович
Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухашкеева Туяна Викторовна
Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно