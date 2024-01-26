Бухашкеев Виктор Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухашкеев Виктор Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухашкеева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухашкеева Марина Викторовна

Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухашкеева Жанна Викторовна

Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухашкеев Родион Викторович

Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухашкеева Туяна Викторовна

Мать ребёнка: Макушкина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушкина Анна Алексеевна

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