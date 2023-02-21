Соломатова Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова Матрёна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Соломатов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич

Белая
Рождение ребёнка
1752

Сын: Соломатов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич

Белая
Рождение ребёнка
1754

Сын: Соломатов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич

Белая
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Иван Савельевич

Смерть
1789
Белая
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