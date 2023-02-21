Соломатова Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич
Белая
Рождение ребёнка
1752
Сын: Соломатов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич
Белая
Рождение ребёнка
1754
Сын: Соломатов Никифор Иванович
Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич
Белая
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Соломатов Иван Савельевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
Белая