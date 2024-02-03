Иванов Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1977

Отец: Иванов Виктор Александрович

Мать: Иванова (Семык) Лариса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
26.09.2001

Дочь: Коровкина (Иванова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.2012

Дочь: Иванова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
01.12.2016

Сын: Иванов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

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