Карцивадзе Гунар
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1942
Дата смерти1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942
Рождение ребёнка
13.08.1966
Сын: Карцивадзе Давид
Мать ребёнка: Карцивадзе Ольга Давидовна
Тбилиси
Рождение ребёнка
31.10.1970
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Карцивадзе Ольга Давидовна
Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тбилиси