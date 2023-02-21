Карцивадзе Гунар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцивадзе Гунар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1942

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1942

Отец: Карцивадзе Амиран Ильич

Мать: Карцивадзе Гильда Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.08.1966

Сын: Карцивадзе Давид

Мать ребёнка: Карцивадзе Ольга Давидовна

Тбилиси
Рождение ребёнка
31.10.1970

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Карцивадзе Ольга Давидовна

Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карцивадзе Ольга Давидовна

Смерть
1994
Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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