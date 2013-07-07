Пешкова (Полуполтинных) Раиса Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.08.1937
Дата смерти07.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937
Рождение ребёнка
07.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Николай Антонович
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2013
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край