Пешкова (Полуполтинных) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Полуполтинных) Раиса Федоровна

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Место рождения

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.08.1937

Дата смерти

07.07.2013

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937

Отец: Полуполтинных Федор Дмитриевич

Мать: Полуполтинных Марфа Филипповна

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Николай Антонович

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Николай Антонович

Смерть
07.07.2013
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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