Микуров Георгий Василиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Микуров Георгий Василиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микурова Анисия Василиевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мыкаров Алексий Георгиевич

Мать ребёнка: Микурова Анисия Василиевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Микуров Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Микурова) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Микурова Анисия Василиевна

Смерть
Неизвестно

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