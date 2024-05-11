Микуров Георгий Василиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мыкаров Алексий Георгиевич
Мать ребёнка: Микурова Анисия Василиевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Микуров Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Микурова) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Микурова Анисия Василиевна
Смерть
Неизвестно