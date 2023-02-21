Батурина (Дмитриева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.?
Дочь: Батурина Владлена Владиславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Станислав Владиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Ярослав Владиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности