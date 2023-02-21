Батурина (Дмитриева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина (Дмитриева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.?

Дочь: Батурина Владлена Владиславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Станислав Владиславович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Ярослав Владиславович

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