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(Рекшинская) Ольга Семёновна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рекшинский Семён Гаврилович

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1930
завод Двигатель Революции
счетовод
Работа или профессия
С 1939
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
бухгалтер, экономист
Работа или профессия
С 1956
Министерство автомобильной промышленности
внештатный ревизор
Работа или профессия
По 1970
завод спецавтомобилей
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
экономист
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
Неизвестно
курсы бухгалтера
среднее
Образование
Неизвестно
курсы по нормативному методу учета производства
среднее (на базе техникума)
Смерть
?.11.2001
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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